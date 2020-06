Extratour: Rundreise durch Südafrika

I n zwei Wochen sieht man beileibe nicht ganz Südafrika, aber man schafft bei professioneller Reiseplanung die großen Highlights.

Raiffeisen Reisen hat dies für diese Extratour zuwege gebracht, sogar noch das pittoresk e Königreich Swasiland im Nordosten Südafrikas ins üppige Urlaubspaket gepackt.

Was fasziniert so viele an Südafrika? Die traumhafte Landschaft mit Bergen, Canyons, Wüsten, Steppen, Regenwald. Die vielen Safari-Möglichkeiten, das Land hat 30 Nationalparks. Die guten Weine. Das feine Essen, etwa die zarten Straußen-Steaks. Die Exotik Schwarz­afrikas, bei europäischen Wurzeln und Qualitätsstandards. Und die beseelte natürliche Freundlichkeit der Bewohner, man hat sie bei der Fußball-WM erlebt.

Diese Extratour startet in Johannesburg und der Schwarzensiedlung Soweto, wo die Häuser Nelson Mandelas und Desmond Tutus stehen. Führt zum Naturwunder Blyde River Canyon, dem zweitgrößten der Welt und zum Krüger-Nationalpark. Von da nach Swasiland, wo viele Menschen noch in Rundhütten leben. Die nächsten Stationen sind die Naturreservate im Südosten, St. Lucia Wetlandpark mit 2000 Krokodilen und Hluhluwe, der Park für Big-Five-Safaris. Bei der Endomeni-Lodge darf man mit Geparden kuscheln. Weiter geht’s ins indisch anmutende Durban, zur Garden-Route, zu den schnuckeligen Dörfern in die Karru-Steppe, zu den Straußenfarmen bei Oudtshoorn, in die Weinregion Stellenbosch und nach Kapstadt, auf den Tafelberg und ans Kap der Guten Hoffnung.

Kurz: Lange 14 Tage mit einem Stakkato fantastischer Impressionen.