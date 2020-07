Extratour: Indochina-Highlights

Alle drei Länder Indochinas in einer Reise vereint – diese spezielle, ausgefeilte Rundreise offerieren wir unseren Lesern in Kooperation mit dem Asien-Spezialisten Tai Pan zu vier Terminen zum Top-Preis.

Laos, eines der ursprünglichsten Länder im Fernen Osten, ist geprägt von einer zerklüfteten, gebirgigen Landschaft mit ausgedehnten tropischen Regenwäldern, Kultur und gastfreundlichen Menschen. Vietnam punktet mit der Hauptstadt Hanoi und der einzigartigen Ha-Long-Bucht, den alten Kaiserstädten Hue und Hoi An sowie mit Ho-Chi-Minh-Stadt (früher Saigon) am Rande des Mekong-Deltas. Touristisches Highlight in Kambodscha ist die größte und bekannteste Tempelanlage Angkor Wat, aber auch die Hauptstadt Phnom Penh und die Tempel von Udong haben ihren Reiz.

Vietnam

In der sozialistischen Republik lernen Sie die wichtigsten Städte Ho-Chi-Minh-Stadt (früher Saigon), Hanoi, Hue und Hoi An bei geführten Citytouren kennen, besuchen dabei alte Stadtteile und quirlige Märkte. Beim Dorf Cu Chi , rund 70 Kilometer von Ho-Chi-Minh-Stadt entfernt, tauchen Sie in das 248 Kilometer lange Tunnelsystem ein, indem sich Soldaten des kommunistischen Viet Cong im Vietnam-Krieg vor den Amerikanern versteckt haben. Eine ganz andere Welt erwartet Sie in der Ha-Long- Bucht: An Bord eines Drachenbootes entdecken Sie deren mystische, kahle und bewaldete Inselwelt und besichtigen eine Tropfsteinhöhle. Auch in Hue unternehmen Sie eine Bootsfahrt – am Fluss der Wohlgerüche schippern Sie zur Thien-Mu-Pagode, eine der schönsten Zentralvietnams. Über den Wolkenpass (schöne Ausblicke auf die Küste) fahren Sie in die Hafenstadt Hoi An, die u. a. mit Brücken-Pagoden und prunkvolle Tempelanlagen punktet.