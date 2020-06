Expeditionskreuzfahrt: Champagner im ewigen Eis

Die Soléal ist alles andere als ein schwimmendes Riesen-Hotel mit Massenabfertigung: 132 Außenkabinen und -suiten bieten gediegenes Interieur und sind alle mit Balkon, Flachbild-TV, W-LAN und 24-Stunden-Roomservice ausgestattet. Die Bordsprache ist zwar Französisch und Englisch, aber auch mit Deutsch werden Sie sich an Bord der Soléal wohl fühlen.

Sie beginnen Ihre außergewöhnliche Entdeckerreise mit dem Flug von Wien via Paris in die isländische Hauptstadt Reykjavik. Sie übernachten gleich an Bord der Yacht, haben aber am nächsten Tag noch einen ganzen Tag Zeit, Reykjavik zu besuchen – entweder auf eigene Faust oder gegen Aufpreis bei geführten Ausflügen. Zur Wahl stehen Gletscher-Abenteuer, Geysire, Baden in den warmen Thermalquellen der Blauen Lagune oder der Besuch des mächtigen Wasserfalls Gulfoss.