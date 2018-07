Es muss nicht immer Winter sein, um in die Therme zu gehen

Weil eine Therme bei Sonnenschein nicht der erste Ort ist, der in den Sinn kommt, überlegen sich Österreichs Anbieter in den Sommer-Monaten besondere Angebote, um ins warme Nass zu locken. Der KURIER hat Schnäppchen recherchiert:

Linsberg Asia Eine Monatskarte für den August (gültig von Montag bis Freitag ausgenommen Feiertage)kommt auf 91 €. Für Übernachtungsgäste gibt es eine Spät-Sommer-Pauschale: 3 ÜN/HP inkl. Therme und Hotelspa zw. 26.8. und 8.9. ab 299€/ P. Tel. 02627/48000, linsbergasia.at

Eurotherme Bad Schallerbach Beim Sommer Family Special im 4*S-Hotel Paradiso warten 3 ÜN/ HP inkl. Thermeneintritte für 2 Erwachsene und max. 2 Kinder (3-15 Jahre) ab 1032 € im August und ab 999 € zw. 1. und 9. September. Bei den Spätsommertagen zw. 9. und 23. September gibt es 2 ÜN/HP inkl. Thermeneintritte ab 294 €/P. Tel. 07249/ 440-0, eurothermen.at

Therme Geinberg Bis zum 31. August gilt noch der „Lazy Sunday“, dabei kostet die Nacht im 4*S-Vitalhotel von Sonntag auf Montag ab 112€/P. – inkl. Frühstück und 5-Gang-Genießermenü am Abend zum Sonderpreis mit zwei Thermentagen. Bei der Aktion „Happy Karibik“ gibt es 2 ÜN/HP mit 3 Thermentagen und 25 Min. Ölmassage ab 275€/P. Tel. 07723 /8501 3017, therme-geinberg.at

Tauern Spa Noch bis zum 12. August wartet in Kaprun die Expedition Last Minute, bei der es eine ÜN/HP im 4*S-Hotel ab 139 €/P. unter der Woche und ab 159 €/P. am Wochenende gibt. Zusätzlich werden vom tagesaktuellen Preis noch einmal 20 € Last-Minute-Bonus abgezogen. Bei den Familiy Days kostet eine Nacht für Familien ab 129 €/Erwachsenem unter der Woche und ab 149 € am Wochenende, bis zu 2 Kinder wohnen im Zimmer der Eltern kostenfrei. Inkludiert ist das Kinder Spa Kidstein, der Hotel Panorama Spa und die Spa Wasser und Saunawelt.Tel. 06547/ 2040, tauernspakaprun.com