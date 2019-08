Übers Wasser gehen statt einfach wandern

Am Fluss ziehen die Bäume und Brücken deutlich schneller an einem vorbei als beim Zu-Fuß-Wandern. Die Perspektive ist eine andere, ungewohnte. Es geht unter dem Holzsteg durch, an Kühen vorbei, an den Häusern mit ihren farbenfrohen Blumentrögen. Man riecht, dass das Feld frisch gemäht wurde. Neben dem Fluss reitet eine Gruppe auf Pferden. Plötzlich schwimmt eine kleine Ringelnatter vorbei. Am Ufer gibt es auch welche, erzählt Knaus.

In einer sandigen Bucht macht der Wasser-Wander-Kapitän Pause. Von hier dürfen die Mutigen – und Kälteunempfindlichen – im Wasser weiterziehen. Es ist nicht mehr knietief wie anfangs, sondern geht den Erwachsenen bis zum Oberschenkel. Also gibt es noch einen Weg, sich hier zu bewegen: indem man sich von der Strömung mitnehmen lässt. Nie spürt man die Natur so schwerelos wie hier. Für Eltern wie Kinder eine ganz neue Erfahrung. Schnell merkt man, dass man lieber die Hände aus dem Wasser halten sollte, weil sie nicht von Neopren geschützt sind. Nach etwa hundert Metern muss ein Erwachsener dabei helfen, wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen.

Nach diesem Ausflug sieht man die Flüsse der Gegend anders, weil man einmal gespürt hat, wie kraftvoll das Wasser ist. Um so spannender ist es, dem Wasser an seinen Ursprung zu folgen. Bevor es zur breiten Enns wird, fließt es in kleinen Bächen aus den Seitentälern heraus. Im Untertal bei Rohrmoos kann man kilometerweit am Wasser entlanggehen, sogar eine Auszeichnung des National Geographic gab es für den Weg. Nicht einmal knietief plätschert der Untertalbach durch Wald und Wiese, über weite Strecken begleitet vom Wanderweg.