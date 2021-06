Diese Frau bereiste sieben Weltwunder in 13 Tagen

Diese wurden von der Organisation New7Wonders in einer Umfrage ermittelt: Die Christusstatue in Rio de Janeiro, die Chinesische Mauer, der Machu Picchu in Peru, die verlassene Felsenstadt Petra in Jordanien, die Ruinenstätte Chichen Itza in Mexiko, das Kolosseum in Rom und das Taj Mahal in Indien.

Doch der Chef von Sullivan genehmigte ihr nur 13 Tage Urlaub. Sie schaffte es trotzdem, in nicht einmal zwei Wochen zwölf Länder und die sieben neuen Weltwunder zu bereisen. Dafür legte sie 28.211 Meilen zurück. Auf Instagram und in einem Video hielt sie die einzelnen Stationen ihrer Reise fest. Mit dem Mann, der in dem Video zu sehen ist und der Sullivan auf ihrer Reise begleitete, hatte sie zwei Wochen vor dem Trip ihr erstes Date.