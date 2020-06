Die Seele in Griechenland baumeln lassen

Das kleine, ehemalige Fischerdorf Tolo liegt in einer Bucht, zehn Kilometer von Nafplio entfernt. Der Peleponnes ist eine wahre Fundgrube an historischen Plätzen. Er beheimatet vier UNESCO-Weltkulturerbestätten. Kein Massentourismus, dafür Griechenland pur. Der lange Sandstrand direkt vor dem gepflegten Dreistern-Hotel Aris lädt zum Flanieren ein und speziell am Abend werden von den Tavernen und Bars direkt am Strand Tische und Sessel aufgestellt.

Ein himmlischer Sonnenaufgang für Frühaufsteher und das glitzernde Meer sind die perfekten Ingredienzien, um die Seele baumeln zu lassen und das Land in seiner Ursprünglichkeit zu erleben. Bezaubernd ist der Blick auf die Kapelle der kleinen vorgelagerten Insel Koronis.

Im Pauschalpreis (ab 599 Euro pro Person) der KURIER-Extratour in Kooperation mit GN Touristik sind auch zwei Ausflüge inkludiert: