Costa Rica: Zauberwelt rund um Monteverde

Das Naturschauspiel bietet in Costa Rica viele unvergessliche Szenen: Im Urwald sehen Sie, wie bunt die Farbe Grün ist, am Irazú treten Sie bis zum Rand des Vulkankraters und in Monteverde wandern Sie durch die Wipfel des Nebelwaldes. Sie begegnen dem Göttervogel der Maya und Azteken und halten zum exotischen, aber giftigen Erdbeerfröschchen etwas Abstand. Die in Kooperation mit Ruefa Reisen angebotene KURIER-Extratour spricht aber nicht nur Abenteurer an. Auf der 15-tägigen, auf 12 Teilnehmer begrenzten Reise lernen Sie auch das Leben der Einheimischen kennen: Sie besuchen eine Zigarrenmanufaktur und eine Kaffeeplantage, genießen auf Fincas regionale Spezialitäten, treffen auf den Maleku-Stamm. Kostbare Eindrücke, die um günstige 3329 € Ihnen gehören! Die Highlights:

San José In der Hauptstadt bekommen Sie ein Gefühl für das Land. Sie besuchen den Bauernmarkt in Zapote und flanieren durch die Innenstadt. In der "Hexenstadt" Escazú weihen Sie alte Familien in die regionale Küche ein und erzählen Legenden.