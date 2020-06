China: Im Sonderzug auf der Seidenstraße

Das berühmte Terrakotta-Heer, die Singenden Sanddünen und die Flammenberge: Um günstige 3690 € führt diese von Tai Pan angebotene KURIER-Extratour zu den Schätzen an der chinesischen Seidenstraße. Wer will, verlängert die 15-tägige Reise gegen 920 € Aufpreis um eine Woche und besucht weitere Highlights in Kirgisistan.

Die ersten Tage verbringen Sie in und rund um Peking . Sie besuchen u. a. die Große Mauer in Badaling und die Ming-Gräber. Ab dem vierten Tag ist der Sonderzug „Shangri-La Express“ Ihr Zuhause. Bei Luoyang erleben Sie im Kloster der Shaolin-Mönche eine Kung-Fu-Show. Die Tausend-Buddha-Grotten von Longmen, (UNESCO-Weltkulturerbe) und die berühmte Ausgrabungsstätte in Xian mit den 8000 Terrakotta-Kriegern sind weitere Highlights.