Chicago mit New-York-Option

Wolkenkratzer von Stararchitekten, super Museen, hippe Blues- und Jazzkneipen: Chicago, die Metropole am Michigansee im US-Bundesstaat Illinois, ist Ziel dieser exklusiven KURIER-Extratour, die wir in Kooperation mit Gulliver’s Reisen offerieren. Chicago, die Stadt der 1000 Wolkenkratzer, wird ab 17. Mai von Austrian direkt angeflogen und ist somit ab Wien bequem ohne Umsteigen erreichbar. Wer diesen Städteflug noch mit einem weiteren Highlight aufpeppen will, bucht als Verlängerung einen dreitägigen Aufenthalt in der Traumstadt New York dazu und fliegt von dort mit Austrian nonstop nach Wien zurück.