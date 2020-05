Cannes ist nicht nur zu den Filmfestspielen schön

Für ein ausgiebiges Mittagessen schickt Christine Cazon ihren Kommissar daher auch in ihr Lieblingslokal "Le Pacific", das weit abseits des glamourösen Trubels liegt. "Wenn Sie mittags großen Hunger und wenig Geld haben, keinen Wert darauf legen, draußen zu sitzen und Französisch verstehen, dann sind sie im Le Pacific genau richtig", schwärmt Cazon. In dem Lokal mit den Kinoplakaten an den Wänden essen die Handwerker von nebenan, die Angestellten der Verwaltung und die "flics", die Polizisten, von der Polizeiwache von gegenüber. An der Decke kämpfen zwei Ventilatoren gegen die südliche Hitze. Man bekommt von resoluten Kellnerinnen einen Tisch zugewiesen, wo man schnell mit anderen Gästen ins Gespräch kommt. Bekannt ist das Lokal für seine Spezialität Aioli, frisches Gemüse mit selbst gemachter Knoblauchmayonnaise und Fisch, das immer freitags auf der Karte steht. Dazu wird ein kühles Viertel Rosé und eine Karaffe Wasser serviert. Als Dessert wird eine Creme renversé, eine Kalorienbombe aus Eiern, Milch, Zucker und Karamellsoße, oder ein Nougat Glacé, eine gefrorene Köstlichkeit aus feiner Schokolade und Nougat, kredenzt. Enttäuscht wird auch nicht, wer Moules Frites oder einfach ein "plat du jour", ein täglich wechselndes Tagesgericht, bestellt. Die Rechnung wird auf die Papiertischdecke geschrieben. Nirgendwo sonst lässt es sich in Cannes in ähnlich unprätentiösem Ambiente speisen. Nach der Schlemmerei bietet sich ein Bummel in der Fußgängerzone rund um die Rue Hoche als willkommene Abwechslung an.

Eine Siesta am Strand ist bei einem Urlaub am Meer nicht wegzudenken. Cannes- Insider legen sich dazu nicht in die Liegestühle der teuren, privaten Badeanstalten der Luxushotels vor dem Boulevard de la Croisette, sondern schlendern zum Plage Midi, der stadtauswärts Richtung Mandelieu-la-Napoule liegt. Dort hat man meistens seine Ruhe und kann ungestört im goldgelben Sand vor azurblauem Meer ein Nickerchen halten.