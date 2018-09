Bruegel in Wien und in Flandern erleben

Bruegel in Flandern

Es ist zwar wenig über das Leben von Pieter Bruegel bekannt, doch vieles lässt sich ableiten, wenn wir seine Gemälde studieren und die Zeit, in der er lebte. Offensichtlich faszinierten ihn die Natur, der Mensch und der Humor, weshalb er nicht so richtig einer bestimmten Art von Künstlern zugeordnet werden kann. Das macht ihn zu einer wirklich rätselhaften Persönlichkeit. Noch immer findet man in Flandern die wunderschönen pittoresken Dörfer und die „joie de vivre“, die Pieter Bruegel so herrlich gemalt hat.

Doch Flandern und die Werke Pieter Bruegels sind weit mehr als das. 2019 können Sie noch vieles mehr über Pieter Bruegel erfahren. Dann begeht Flandern den 450. Jahrestag seines Todes mit allen Ehren, die ihm gebühren: Im Rahmen einer beeindruckenden Reihe von Ausstellungen und Veranstaltungen wird noch einmal betont, was für ein herausragender Künstler er war. Erleben Sie Bruegel und sein Erbe überall in Flandern und ganz besonders in Brüssel. Seine Anwesenheit in der Stadt ist auch heute noch intensiv zu spüren.

