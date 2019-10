Berühmte "Train Street" in Hanoi wird abgeriegelt

Für Besucher wie das britische Paar Stewart Gould und Charlotte Hepworth war die mehrere hundert Meter lange "Train Street" der Hauptgrund für einen Besuch in Hanoi - sie kannten den Ort von Aufnahmen auf Instagram. "Jetzt sind wir natürlich ein bisschen traurig, dass sie nicht offen ist", sagte Gould.

Um die Jahrhundertwende gebaut

Die Zugtrasse, die an einem Ende die Straße Dien Bien Phu kreuzt und an dem anderen die Straße Tran Phu, stammt aus der französischen Kolonialzeit: Sie wurde 1902 gebaut, spielt aber auch heutzutage eine wichtige Rolle für heimische und ausländische Reisende. Wer etwa den Nachtzug von Hanoi in den Bergort Sapa nimmt, reist auch durch diese enge Häuserschlucht.