So sauber sind Österreichs Seen

Von den 264 bewerteten Gewässern in Österreich erhielten 236 die Bestnote. Das sind 88,7 Prozent, gegenüber 87 Prozent im Bericht des Vorjahres ein weiterer Anstieg. Im Bericht 2013 hatten lediglich 73 Prozent der heimischen Gewässer eine ausgezeichnete Qualität bescheinigt bekommen. Weitere 25 bekamen die Note „Gut“, drei wurden mit „Ausreichend“ bewertet. Das waren der Autobahnsee Viehhausen in Salzburg, die Messstation Wocherhafen Bregenz des Bodensees sowie die Station Riedsee Lauterach, ebenfalls in Vorarlberg. Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser ( SPÖ) freute sich: „Das Ergebnis des diesjährigen Badegewässerberichts zeichnet nicht nur den Tourismusstandort Österreich aus, sondern ist auch für die VerbraucherInnen-Gesundheit höchst erfreulich.“

Die heimischen Daten steuerte die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei. Gemessen wird in allen beteiligten Ländern die bakterielle Belastung durch Abwässer oder Tierhaltung. Europaweit erreichten mehr als 83,3 Prozent der untersuchten Gewässer die Bestnote. 95 Prozent wiesen zumindest eine ausreichende Wasserqualität auf. Den höchsten Anteil an Gewässern mit ungenügender Qualität gab es in Italien (rund zwei Prozent aller Gewässer), Frankreich und Spanien (je drei Prozent)