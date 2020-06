Belgien: Kulinarik, Kunst & Kultur in Flandern

5 Tage, pro Person im DZ 649 €

Halbpensionszuschlag: 120 €

Einzelzimmerzuschlag: 168 €

Feiertagszuschlag: Termin 22.–26. 5. 2015 pro Person 35 €

Inkludiert

– Flüge Wien– Brüssel– Wien mit SN Brussels Airlines

– Alle Steuern und Abgaben

– Transfer Flughafen, Hotel, Flughafen

– N/F im 4*-Hotel NH Grand Place Arenberg in Brüssel sowie im 3* plus-Hotel Tryp in Antwerpen

– Deutschsprachige Reiseleitung

– Reiseprogramm laut Verlauf

– Besuch und Verkostung in der Schokoladenmanufaktur

– Bootsfahrt in Brügge

– Besuch und Verkostung in der Brauerei De Halve Maan

– Besichtigung Rubenshaus

Nicht inkludiert

Trinkgelder, Getränke, Reiseversicherung, Eintritte (ca. 45 € pro Person)

Termine

22. bis 26. Mai 2015

und 26. bis 30. Juni 2015

Buchung

GRUBER Touristik, Walfischgasse 10, 1010 Wien, 01/ 90 215 0 (auch So. 10–17 Uhr)

eMail: wien-zentrale@gruberreisen.at