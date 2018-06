Märchenhafte Seen in Berchtesgaden

Über viele Hundert Meter türmen sich die Felswände an beiden Seiten nahezu senkrecht empor, bis zum Watzmann hinauf. Mit 2713 Metern ist er der höchste Berg, der zur Gänze in Deutschland steht. Für eine Straße ist hier definitiv kein Platz, nicht einmal für einen Wandersteig. So bleibt nur der Weg über das Wasser – per Elektro- oder Ruderboot. Beide umweltschonend, letzteres hat den Vorteil, dass man allein am Wasser schaukelt.