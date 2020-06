Bahamas: Ein Badetraum in Blau und Türkis

Schon James Bond wusste, wo er die Bösewichter am spektakulärsten jagt. Besonders gern tat er das auf den Exumas, einer rund 200 Kilometer langen Inselkette wie aus dem Bilderbuch. In der Thunderball-Grotte auf Staniel Cay kämpfte Sean Connery im Film "Feuerball" gegen die Kampftaucher des Bösewichts Largo, in "Sag niemals nie" war es neben Dauerfeind Blofeld wieder Largo, diesmal gespielt von Klaus Maria Brandauer. Wesentlich sanfter ging es dafür bei der ebenfalls hier gedrehten Hollywood-Romanze " Splash" zu, in der Daryl Hannah als betörende Nixe dem Meer entsteigt.

Verkehrsnabel und Hauptstadt dieser Inselwelt ist Nassau auf New Providence. Mehr als zwei Millionen Kreuzfahrttouristen steuern sie jährlich an, dazu kommen Massen an amerikanischen Pauschalurlaubern, die auf der vergleichsweise kleinen Insel vor ihrer Haustür ( Miami ist nur eine halbe Flugstunde entfernt) alles finden, was sie brauchen.