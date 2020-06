Auf Schritt und Tritt

Wenn ein Ding, das für die Fortbewegung in die Welt gesetzt wurde, den Zusatz GTX verpasst bekommt, ist davon auszugehen, dass hohes Tempo mit ihm einhergeht. Zur Beruhigung: Das GTX des eleganten, leichten Halbschuhs Renegade II GTX von Lowageht völlig am Thema vorbei. In Wahrheit ist dieser Schuh ideal für Menschen, die a) nicht auf Gipfel stürmen, b) lieber im sanften Hügelland unterwegs sind, c) es an den Füßen gerne kommod haben und d) nicht auf den ersten Blick als Outdoor-Freaks identifiziert werden wollen.

Der Preis: 150 € sind für den Multifunktions-Halbschuh ziemlich viel Holz .

Gestestet von Uwe Mauch