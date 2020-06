Auf den Spuren der Maya in Yucatán

15 Tage, 2499 € p. P. im DZ, Einzelzimmerzuschlag: 500 €

– Zuschlag für Abflug 19. März: 200 € p. P. im Doppelzimmer bzw. 850 € im Einzelzimmer

– Aufzahlung Premium Economy beim Flug: 410 €

Termine

19. März bis 2. April 2015

15. bis 29. April 2015

Inkludiert

– Condor-Flug Wien– Cancún (via Frankfurt) und retour mit derzeitigen Flughafentaxen, Treibstoffzuschlag

– Deutschsprachige lokale Reiseleitung während der Rundreise

– 7 Nächte Rundreise in gehobenen Hotels sowie in der Hacienda Tzacalha

– Tägliches Frühstück

– 1 Mittagessen

– alle Besichtigungen inkl. Eintritte

– Trinkgelder für Kofferträger am Flughafen und in den Hotels sowie für Stubenmädchen

– 7 Nächte im Hotel Riu Yucatan auf Basis all-inclusive

– alle Transporte in landestypischen, klimatisierten Fahrzeugen

– Bahnanreise 2. Klasse ab den Bundesländern zum Flughafen Wien

– KURIER Extratour-Bonus: ein kostenloser Trolley für jedes gebuchte Zimmer

Nicht inkludiert

Getränke und weitere Mahlzeiten während der Rundreise, Trinkgelder für Busfahrer und Reiseleiter, persönliche Ausgaben

Buchung

TUI Das Reisebüro, SCS Multiplex, Top A411, 2334 Vösendorf

050 884-2110 Mo. bis Mi., Fr.: 9.30 bis 19 h, Do. 9.30 bis 21 h, Sa. 9 bis 18 h Sonntagshotline: 0676 3114208, 10 bis 16 h

eMail: multiplex@tui.at