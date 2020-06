Andalusien: Blaues Blut im Robinson Club

Den Club würde er liebend gerne ein bisschen nachdesignen. "Die Lampen im Hauptrestaurant müssen gedämpfteres Licht geben. Die Stühle sollten weiß und nicht in diesem stumpfen Braun sein. Auch die Holzbalken der Dachkonstruktion müsste man weiß streichen. Und die Säulen blau – die Robinson Clubfarben sind ja Weiß und Blau. Sonst ist der Club okay."

Am iPhone zeigt er Bilder von seiner Finca in Ronda und seiner 280-m²-Wohnung in Wien. Keine Frage: Der Prinz hat Geschmack. In London darf er jetzt sogar eine Suite in einem Nobelhotel einrichten. Warum also nicht auch den Club aufpeppen? Der Prinz ist ja nun Robinson. Bisher ist er für Robinson-Urlauber nur auf Plakaten, auf der Robinson-Österreich-Website und als Aufkleber auf dem Katalog sichtbar. "Was? Ich bin nur ein Sticker?", scherzt er mit TUI-Presse-Lady Kathrin Limpel.

Keines seiner schillernden Spiegelbilder-Fotos hängt im Playa Granada, keines seiner "geilen" Halbnackte-Haut-im-Schnee-Bilder von den Weltcup-Skistars. Und auch keines von seinem gestylten "Trash-Body mit blauem Blut", wie er sich in seiner letzten Sendung über Beirut selbst karikierte.