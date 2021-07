Comeback einer Königin

Schaufelraddampfer

Seit die American Queen 2012 wieder ihren Dienst aufgenommen hat, ist nicht nur der gute altezurück auf dem, sondern mit ihm auch das Flair einer längst verloren geglaubten Ära. Das Flaggschiff der Mississippiflotte ist nach langer Pause der erste, der wieder mehrtägige Flussreisen anbietet – und außerdem der größte, der je gebaut wurde. Mit einer Länge von 127 Metern und 27 Metern Breite bietet er Platz für gut 400 Passagiere, die – wie einstund Huckleberry Finn – nur eines wollen: echtes Mississippi-Feeling. Zur Wahl stehen verschiedene Routen auf den Flüssenundzur Wahl: etwa von St. Louis nach St. Paul, voninsMemphis oder vonbis hinunter nach, der „Wiege des Jazz“.

Schon auf den ersten Blick präsentiert sich die Königin Amerikas als wahre Südstaaten-Schönheit mit ihren beiden schwarz bekrönten Kaminen, den weißen Balkonen und verzierten Säulen – und natürlich mit dem feuerroten Schaufelrad. Einmal an Bord, ist man schnell gefangen von der Atmosphäre des alten Südens. Wie einst die amerikanische Hautevolee schreiten die Reisenden bei der Ankunft an Bord eine breite Mahagonitreppe hinauf. In schwülstigen Salons mit samtbezogenen Sesseln, Kronleuchtern und goldgerahmten Spiegeln schwelgen bereits die ersten Passagiere bei Tee und Gebäck. Zimmermädchen in schicker Livree geleiten die Gäste zu ihren Kabinen, servieren auf Wunsch Champagnerflaschen in silbernen Eiskübeln.

Es ist wie ein Traum aus alter Zeit, sich auf dem Sonnendeck in weißen Schaukelstühlen zu wiegen, bei einer Erkundung der Brücke mit dem Kapitän zu plauschen, am Nachmittag den Vorträgen und dem Seemannslatein des „Riverlorian“ zu lauschen, nur um irgendwann weiterzuziehen in die Engine Bar. Gewürzt werden Ice Tea und kühle Cocktails durch Jazz und Country-Musik, und schon bald ist nicht mehr klar, was denn da die Sinne berauscht: der Drink, der Sound oder das Rotieren des Schaufelrads, das sich vor den Bullaugen hinter der Bühne dreht – ohne Pause, geradezu hypnotisierend.