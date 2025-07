"America First" auch in US-Nationalparks: Ausländer sollen mehr zahlen

Für den Besuch eines Nationalparks in den USA sollen ausländische Touristen künftig mehr Eintritt zahlen. Das Weiße Haus veröffentlichte am Donnerstag ein entsprechendes Dekret von US-Präsident Donald Trump.

Der Republikaner sagte in einer Rede vor Anhängern in Iowa, dass die Eintrittspreise für Amerikaner zugleich niedrig gehalten würden. Er verband seine Ankündigung mit einem seiner bekannten Slogans: "America first".