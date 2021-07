Cooles "Men in Black" Sicherheitsvideo

Air New Zealand weiß, die Aufmerksamkeit der Flugpassagiere beim Sicherheitsvideo zu bekommen, ist nicht leicht. Der neueste Clou bekommt wieder mal sogar von Leuten Aufmerksamkeit, die nicht im Flieger sitzen. Es ist nämlich ziemlich spektakulär. Zur Melodie des "Men in Black"-Titelsongs rappen unter anderem die Spieler des neuseeländischen Rugby-Teams All Blacks die Sicherheitshinweise. Mit von der Partie ist auch auch "MIB"-Darsteller Rip Torn, dern den Chef "Safety Defenders" mimt.