Achtung Karneval - Tipps für Autofahrer

Sowohl in der Innenstadt von Köln als auch in den äußeren Stadtteilen gilt eine Umweltzone. Die genauen Grenzen sind im ÖAMTC Routenplaner unter www.oeamtc.at/routenplaner ersichtlich. "In die Umweltzone einfahren dürfen nur Fahrzeuge, die über eine grüne Plakette verfügen", erklärt Expertin Riedl. Die Plakette ist an den ÖAMTC Stützpunkten erhältlich. Übrigens: Mit 1. April werden die Regeln in Köln strenger: Diesel-Pkw der Abgasnorm Euro 1 bis 4 sowie Benziner der Klassen Euro 1 und 2 dürfen dann nicht mehr in die Umweltzone einfahren.

