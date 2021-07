10 Gründe, Mallorca im Winter zu besuchen

Palma

Spanien

Die Weihnachtsmärkte vonhaben bis 6. Jänner, dem Tag der Bescherung in, geöffnet. Am Heiligen Abend kann man bei den Mitternachtsmessen dem Canto de la Sibila lauschen: Dieser einzigartige Gesang der Sibylle ist UNESCO-Kulturerbe; in Palmas großartiger gotischer Kathedrale La Seu (auch Bischofssitz, Bild oben) gibt’s deutschsprachige Gottesdienste. Zum Jahreswechsel wird auf den öffentlichen Plätzen angestoßen, das Verspeisen von Weintrauben während der Silvester-Glocken verspricht Glück. Mit dem letzten Glockenschlag wird das Feuerwerk am Hafen gezündet. Details auf www.visitpalma.es/de