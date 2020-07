Zugangsregeln für Unis kommen

Den Streit um die aktuelle Praxis in Sachen Gebühren will der Verfassungsgerichtshof bereits in der laufenden Oktober-Session behandeln. Das teilte Sprecher Christian Neuwirth am Montag mit. Die Frage wird aber auch noch die nächste Session im Dezember beschäftigen. Bis Ende des Jahres solle geklärt werden, ob es Bedenken gegen eine autonome Einhebung der Gebühren gibt.

Der Hintergrund: Mit 1. März war wegen eines VfGH-Urteils die bis dahin geltende Regelung gefallen – seither streiten Juristen, was das bedeutet. Laut einem Gutachten des Verfassungsjuristen Heinz Mayer dürfen die Unis seither völlig autonom über die Einhebung von Studiengebühren entscheiden.

Deshalb hat Töchterle den Unis nahegelegt, das auch zu tun. An acht der 21 heimischen Unis werden mit Start des aktuellen Wintersemesters wieder Gebühren kassiert – rund zehn Prozent aller Studenten werden zahlen müssen. Nach Ansicht der SPÖ ist diese Vorgehensweise aber nicht korrekt; derzeit sind sechs Beschwerden von Studenten anhängig. Erneut muss also der VfGH den Streit schlichten.