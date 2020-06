Zuflucht im Strandbad

Auch in den kommenden Tagen bleibt es sommerlich und heiß. Die Temperaturen steigen entlang der Alpennordseite auf bis zu 32 Grad. In Österreich ist es zurzeit wärmer als etwa in Spanien.

Trotz dieser – seit gut einer Woche prognostizierten – Schönwetterfront bleiben die Bäder geschlossen. In Wien etwa öffnen die 17 städ­tischen Freibäder traditionell am 2. Mai. Das ist auch heuer so. Sommerwetter hin oder her. Im Stadionbad beginnt die Saison am 1. Mai.

"Jetzt gibt’s endlich ein feines Wochenende und die Leute schauen über den Badezaun und müssen draußen bleiben. Zugegeben, eine blöde Situation", sagt Johannes Gumbinger, der Vize-Chef der Wiener Bäder (MA 44). Nachsatz: "Aber es laufen die letzten Arbeiten, und die sind halt erst am 1. Mai abgeschlossen."