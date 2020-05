Zarte Bande zum Herausgeber

Zeugen bestätigen dem KURIER, dass Faymann dort im kleinen Kreis den Vorstandsmitgliedern erzählte, man könne eine Kampagne mit der Krone vereinbaren. Herausgeber Hans Dichand habe ihm vorgeschlagen, eine Reportagenserie über die ÖBB ins Massenblatt zu rücken. Nicht als Werbung erkenntlich, aber gegen Geld natürlich. Laut den Zeugen war also bereits alles ausgemacht, die ÖBB-Pressestelle sollte nur Details festlegen.



Genau diese Reportagenserie startete kurze Zeit später, wobei stets Werner Faymann als zuständiger Minister stärker als die ÖBB in den Fokus gerückt wurde - auf Wunsch des Ministeriums. Im Herbst 2007 wollte Faymann diese Kooperation erneuern. Kosten: 500.000 Euro. Der Vorstand beschloss die neuerliche Kooperation unter Hinweis auf die vorherige ohne Diskussion am 11. September 2007. Der für Finanzen zuständige ÖBB-Vorstandsdirektor Erich Söllinger weist laut einem Protokoll der Sitzung nur "darauf hin, dass die Kampagne auf die gleiche Art und Weise aufzubauen ist, wie vergangene PR-Aktionen."



Die Aktion vom Herbst 2007 kostete die ÖBB laut den vorliegenden Unterlagen bekanntlich 500.000 Euro. Wie hoch die ÖBB-Ausgaben für die vorhergehende Reportagenserie im Massenblatt waren, wird der Staatsanwalt klären.