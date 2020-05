Wolfshund biss Baby in den Kopf

Großeltern und Mutter leisteten Erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf. Das Baby wurde in die Kinderchirurgie eingeliefert. Der Wolfshund wird demnächst vom Amtstierarzt auf mögliche Erkrankungen untersucht, danach entscheidet die Behörde, was mit Vacipi geschehen soll. Warum das Tier zugeschnappt hat, ist unklar. Fremd war ihm das Baby jedenfalls nicht, auch an Kinder ist das Tier gewöhnt.

Doppelt tragisch für die Familie: Gegen Hundehalter und Großvater Stauber wird von Amts wegen ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Österreichweit werden pro Jahr übrigens rund 6000 Menschen im Umgang mit Hunden verletzt, 20 Prozent von ihnen sind Kinder und Jugendliche im Alter unter 15 Jahren. Auffallend dabei: Laut Studie des Österreichischen Hundehalterverbandes stammen 80 Prozent der gemeldeten Hundebisse von Tieren aus dem Familien- oder Bekanntenkreis des Opfers.