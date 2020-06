Wir sehnen uns nach eurer Gemütlichkeit

Sido

, 31, arbeitet seit 2010 für diverse ORF-Castingshows ("Die große Chance"); nun ist er dabei, sich hier einen Zweitwohnsitz anschaffen. "Ich mag Österreich sehr gerne. Man erkennt mich zwar inzwischen auch hier, doch sind die Fans ganz anders als in meiner Heimat. Es gibt keine Frauen, die kreischend auf mich zulaufen und keine Männer, die unbedingt ein Foto mit mir wollen. Alles läuft ganz gemächlich ab, eben auf die österreichische Weise."

Dirk Stermann

, 46, Moderator und Kabarettist, kam 1987 als Student der Geschichte und Theaterwissenschaft nach Wien: "Es ist ein sehr schönes Land und mir gefällt, dass es nicht so groß ist wie Deutschland. Es gibt dort keine vergleichbare Stadt wie Wien. Hier hast du das Gefühl, dass du da bist, wo du sein solltest. Berlin ist auch schön, aber Wien ist zum Leben angenehmer. Das Tempo hier entspricht mir. Das Zackige in Deutschland mag ich gar nicht."

Elke Winkens

, 42, Schauspielerin, lebt seit 20 Jahren in Österreich; im Moment pendelt sie zwischen Berlin und ihrem neuen Ehemann Christian Fischer in Wien. "Die Direktheit der Deutschen geht mir in Österreich ab. Und auch das Shoppen. Deutschland ist ein Einkaufsparadies, es gibt dort einfach 100 Mal mehr Auswahl. Das Leben ist in deutschen Städten auch viel schneller als hier. Dafür ist das Essen in Österreich um Klassen besser."