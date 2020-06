Wetter-Lotterie zum Venus-Transit

Bleibt nur zu hoffen, dass die derzeitigen Kapriolen den Venus-Beobachtern keinen Strich durch die Rechnung machen. Denn das Wetter zieht derzeit alle Register. Sonntagnachmittag haben Hagelunwetter mit orkanartigen Sturmböen das südliche Niederösterreich heimgesucht. Es ist nach Hagelunwettern am 7. Mai und den Frostschäden vom 18. Mai bereits das dritte Großschadensereignis für die Landwirtschaft in Ostösterreich.



Allein die Unwetter vom Sonntag haben laut Österreichischer Hagelversicherung in den Weingärten und den Ackerkulturen einen Schaden von einer Million Euro angerichtet. Auch bei der in dieser Woche beginnenden Erdbeerernte wird mit extrem schlechten Erträgen gerechnet. Die niederösterreichischen Bauern schätzen, dass sie nur ein Drittel der üblichen Menge ernten werden.