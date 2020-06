Wer war Buddha?

Von zwei indischen Asketen in Meditation und yogischer Praxis gelehrt, führte er zunächst deren strenge Lebensweise. Doch auch diese extreme Askese brachte ihm keine innere Ruhe. Erst als besitzloser Bettelmönch, der sich ganz der Meditation verschrieb, fand er Frieden. Die Erleuchtung (Bodhi) erlangte der schon 35-Jährige in einer Vollmondnacht, versunken unter einer Pappelfeige. Hass, Neid und Begierde fielen von ihm ab und er wurde zu Buddha – dem Erwachten. Erwachen bedeutet das Verwirklichen einer Seinsweise, in der der Geist frei von Trübungen und Verwirrungen geworden ist. Von da an lehrte er 45 Jahre lang in seinem Dhamma (Lehre des Buddhas) Männer und Frauen, wie sie den Weg dorthin erreichen können. Für diesen Zweck gründete er Orden für Mönche und Nonnen. Im Alter von 80 Jahren verstarb Gautama, der Legende nach an den Folgen einer Pilzvergiftung.