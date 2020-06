Wenn Höllenengel Taxi fahren

In der ersten Nacht ging es noch ganz anders zu. Neun Hells Angels zertrümmerten die Einrichtung eines Bordells in Graz, die Fahndung nach ihnen läuft noch. Ein Biker brach einem Gastwirt in Kalsdorf die Nase, der Deutsche wurde angezeigt. Vermutlich haben einige auch Taxis am Grazer Schönaugürtel beschädigt, denn ein Taxler beobachtete eine Rauferei unter den Höllenengeln selbst. Die geparkten Pkw dürften da etwas abbekommen haben.

Offiziell geht der „World Run" der Hells Angels am Sonntag zu Ende. Das Veranstaltungsgelände ist blickdicht abgeschottet, hinein darf nur, wer Mitglied oder geladener Gast war. Gesprächig waren sie auch nicht, die Herren. „Wir reden nicht mit Fremden", kommentierte ein Brite knapp. „Unser Leben ist privat." In ihrer Geheimniskrämerei stehen die berüchtigten Motorradfahrer den Freimaurern in nichts nach.