"Weisser Ring" meldet bereits 700 Betroffene

In Kärnten haben die Vorwürfe um das Kinderheim Schloss Wilhelminenberg laut Christine Gaschler-Andreasch von der Sozialabteilung des Landes den Fall Wurst "wieder hochkommen lassen" (Primarius Franz Wurst hat in seiner Funktion als Arzt mehrere Kinder missbraucht und stiftete seinen Patensohn zum Mord an seiner Frau an. Er wurde 2003 im Alter von 83 Jahren zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt. Wurst ist 2008 gestorben) . Allein in der Vorwoche wurden diesbezüglich drei Missbrauchsfälle gemeldet, sagt Gaschler-Andreasch.



In Niederösterreich sind laut Otto Huber, Vorsitzender der Opferschutzkommission, bisher sieben Heime betroffen, darunter auch das Jugendheim Allentsteig. Zuletzt gab es in Niederösterreich fünf neue Meldungen bei der Opferschutzkommission. Huber rechnet mit einem weiteren Anstieg.



In der Steiermark hat es jüngst das Landesheim Hartberg in die Schlagzeilen geschafft. Von bisher 39 beim Gewaltschutzzentrum gemeldeten Fällen betreffen zwölf ehemalige Zöglinge aus Hartberg.

Aus dem Burgenland sind bisher keine Fälle bekannt.