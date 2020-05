Was die Androsch-Initiative fordert

Von kommendem Donnerstag, dem 3. November, an läuft die Eintragungswoche für das Volksbegehren Bildungsinitiative. Das Volksbegehren liegt bis 10. 11. zur Unterschrift am Gemeinde-/ Bezirksamt bzw. Rathaus auf. Unter der Woche muss mindestens von 8 bis 16 Uhr geöffnet sein (an zwei Werktagen bis 20 Uhr), am Wochenende zumindest zwei Stunden zwischen 8 und 12 Uhr. Die genauen Zeiten und Orte finden Sie im Internet unter: www.bmi.gv.at/cms/bmi_wahlen/volksbegehren/



Die Forderungen des Volksbegehrens:

Autonome Schule Bezirks- und Landesschulräte werden gestrichen; das Ministerium gibt die Bildungsziele vor, die Schulleiter erhalten mehr Spielraum.

Kindergärtnerinnen Bessere Ausbildung; zuständig ist der Bund, nicht die Gemeinden. Es soll ein flächendeckendes Angebot an Krabbelstuben, Krippen und Kindergärten sowie bundesweite Ganztagesangebote geben.



Gemeinsame Schule für alle bis zum Ende der Schulpflicht. Angebot an Ganztagsschulen bis 2020. Sitzenbleiben soll abgeschafft werden; Ganztagsschulen sollen Nachhilfe entbehrlich machen.



Lehrer sollen gemeinsame Grundausbildung bekommen; modernes, leistungsbezogenes Dienst- und Besoldungsrecht bis 2013. Akademikerquote von 40 % eines Jahrgangs bis 2020. Uni-Finanzierung von 2% des BIP = eine zusätzliche Uni-Milliarde pro Jahr; zusätzlich deutliche Aufstockung der Mittel für Erwachsenenbildung .