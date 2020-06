Waffenschmuggel-Prozess in Kairo

In Kairo muss am Montagvormittag ein Burgenländer als mutmaßlicher Waffenschmuggler vor das Staatssicherheitsgericht treten. Hannes F. werden insgesamt sieben straf- und zollrechtliche Anklagepunkte vorgeworfen. Für den 32-Jährigen bedeute die erste offizielle Anhörung, „dass endlich etwas passiert, er vielleicht auch die Möglichkeit hat, selbst zu sprechen und ihm zugehört wird“, so seine Ehefrau Lisa F. Der Burgenländer befindet sich seit 2. November in der ägyptischen Hauptstadt in Untersuchungshaft.

Mit vier Gewehren und 200 Schuss Munition reiste Hannes F. im November 2011 gemeinsam mit einem deutschen Kollegen in Ägypten ein. Der Burgenländer wollte sich mit einer Sicherheitsfirma selbstständig machen, die Bewachung eines Schiffstransport hätte der erste Auftrag sein sollen. Bei der Gepäckausgabe warteten die Zollbeamten und nahmen die beiden Männer fest. Nun sind Hannes F., der deutsche Kollege sowie zwei Ägypter angeklagt.

Beim Prozessauftakt werden zwei Vertreter der österreichischen Botschaft in Kairo als Beobachter dabei sein. Einerseits der „Betreuer“ von Hannes F., der ihn seit Beginn der Untersuchungshaft regelmäßig im Gefängnis besucht hat, andererseits ein Mitarbeiter, der im Fall der Fälle und mit Erlaubnis des Gerichts auch als Dolmetscher einspringen könne. „Es ist nicht ganz klar, ob das mit dem Dolmetscher (vom Gericht bestellt, Anm.) klappt“, erzählte Lisa F.