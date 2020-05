Volksanwälte: "Wir halten uns bereit"

Zur Diskussion steht die bundesweite Kommission zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Immer wieder wird hier die Volksanwaltschaft genannt. "Wir halten uns auf jeden Fall bereit, was wir aber noch brauchen, sind nähere Infos, was dann genau von uns verlangt würde", sagt die Vorsitzende der Volksanwaltschaft, Gertrude Brinek. Eines steht laut Brinek allerdings schon jetzt fest: "Eine Hotline will niemand. Ein Meldebüro einzurichten und dann erst wieder alle zu den zuständigen Stellen zu schicken, wäre zu wenig."