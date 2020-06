Vermisster Bub: Spur führt ins Wattenmeer

Wie der KURIER vor Ort erfahren konnte, gibt es im Fall des auf der Nordseeinsel Amrum verschwundenen Sebastian eine erste Spur: Die neun eingesetzten Spürhunde der deutschen Polizei haben die Witterung des zehnjährigen Wieners aufgenommen und bis ins Wattenmeer verfolgt. Ob der Bub dort womöglich ertrunken ist, ist allerdings noch unklar. Suchmannschaften durchkämmen nun erneut die rund 20 Quadratkilometer große Insel in Schleswig Holstein.

Sebastian ist seit Sonntagnachmittag verschollen. Große Suchaktionen mit Hubschraubern und Wärmebildkameras sind bisher vergeblich geblieben. Es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt, sagt Matthias Glamann, Sprecher der Polizeidirektion Husum: "Alle Maßnahmen konzentrieren sich darauf, den Vermissten zu finden." Dazu seien mehr als 50 Einsatzkräfte, darunter die Ermittler sowie Beamte der Bereitschaftspolizeiabteilung Eutin und Diensthundeführer mit ihren Suchhunden, am Vormittag abermals aufgebrochen, "um infrage kommendes Gelände zu durchsuchen". Die Aktion erstrecke sich "auf den gesamten Inselbereich".



Polizeisprecherin Kristin Stielow, die sich mittlerweile an Ort und Stelle auf Amrum befindet, betont: "Wir geben nicht auf. Wir greifen jede Spur auf." Weder ein Unglück, noch ein Verbrechen sei auszuschließen. Laut Behördeninformationen sind derzeit 14 Kinder in Schleswig-Holstein vermisst, die meisten davon sind im Gebiet um das Wattenmeer verschwunden.