"VatiLeaks" schürt Unruhe im Kirchenstaat

Die "VatiLeaks"-Affäre macht der Kirchenspitze in Rom zu schaffen: Wie einst die USA mit WikiLeaks, so kämpft nun der Vatikan mit seinen "Leaks" – vertraulichen Dokumenten, die an die Öffentlichkeit gelangten. "Mit der Veröffentlichung will man die Führung der Kirche in ein schlechtes Licht stellen", betont Vatikansprecher Pater Federico Lombardi.



Der letzte Fall der "VatiLeaks"-Serie – ein Schreiben, das ein angebliches Mordkomplott gegen Papst Benedikt XVI. ankündigt – sorgte für internationales Echo. Lombardi, der die Aktennotiz nicht leugnet, tut das vertrauliche Schreiben als "Wahnvorstellung" ab. Dennoch nahm er das "verrückte Papier" zum Anlass, um in Radio Vatikan auch auf weitere Fälle einzugehen, die in den letzten Wochen für Aufregung sorgten.