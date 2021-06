Vatikan-Leaks: Kardinal gerät ins Visier

Die Suche nach Personen, die für den Enthüllungsskandale im Vatikan verantwortlich sind, zieht täglich weitere Kreise. Die Drahtzieher von "Vati-Leaks", die geheime Dokumente und Briefe vom Schreibtisch des Papstes an Medien weitergaben, könnten aus den höchsten Kreisen des Vatikans stammen, wird jetzt vermutet. Angeblich wird nun ein italienischer Kardinal als potenzieller Auftraggeber verdächtigt. Mit weiteren Festnahmen ist also zu rechnen.

Am Donnerstag war der päpstliche Kammerdiener Paolo Gabriele verhaftet worden. In der Wohnung Gabrieles wurden vier Kisten mit geheimen Dokumenten beschlagnahmt. Vatikanexperten bezweifelten von Beginn an, dass der 46-jährige Gabriele allein verantwortlich für die Enthüllungen über Misswirtschaft und Korruption im Kirchenstaat sei. Sie sprechen von einem Machtkampf in der Kurie, in den zahlreiche Geistliche aus den höchsten Kirchenrängen verstrickt sind. Es könnte sich um eine Verschwörergruppe aus bis zu zwanzig Personen handeln: Männer und Frauen sowie Laien und Geistliche. Sie hätten dem Kammerdiener die Dokumente entweder untergeschoben oder der Kammerdiener habe Befehle "von oben" ausgeführt. Der Beschuldigte hat den Ermittlern nun zugesagt, kooperieren zu wollen.