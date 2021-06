Vatikan-Komplott: 5 Kardinäle befragt

Der schwelende Enthüllungsskandal im Vatikan zieht weitere Kreise. Fünf Kardinäle wurden von der Kommission befragt, die vom Papst zur Klärung der Affäre eingesetzt wurde, berichtete die römische Tageszeitung La Repubblica am Dienstag. Gegen die Kardinäle laufen jedoch keine Ermittlungen. Die Kommission will klären, wer der Auftraggeber im Enthüllungsskandal sei. Weitere Festnahmen in der Affäre werden im Vatikan nicht ausgeschlossen.

"Der Papst verfolgt eine Strategie der vollen Transparenz. Er ist sich der heiklen Situation bewusst, die die römische Kurie erlebt", kommentierte der vatikanische Pressesprecher, Pater Federico Lombardi, nach Angaben italienischer Medien.

Der beschuldigte Kammerdiener von Papst Benedikt XVI., Paolo Gabriele, der am Donnerstag im Zuge des Enthüllungsskandals festgenommen worden war, hat seine fünfte Nacht in Folge in einer Zelle im Vatikan verbracht, in der er sich seit seiner Festnahme befindet. Nach Angaben seiner Rechtsanwälte Carlo Fusco und Cristiana Arru habe er sich zur Zusammenarbeit mit den vatikanischen Ermittlern entschlossen.