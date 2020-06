Uwe Scheuchs Abgang nicht "part of the game"

Ein Rücktritt war beim ersten Verfahren für mich kein Thema. Warum sollte er jetzt ein Thema sein?" Flapsig kommentierte Uwe Scheuch am Freitag gegenüber dem KURIER, warum er Vize-Landeshauptmann von Kärnten bleibt – obwohl er, wenngleich nicht rechtskräftig, wegen " Geschenkannahme durch Amtsträger" verurteilt worden ist. Es war der zweite Prozess in der "part of the game"-Korruptionsaffäre; den ersten Spruch hatte das Oberlandesgericht wegen eines Formalfehlers aufgehoben.

Vor knapp einem Jahr war der FPK-Obmann von Richter Christian Liebhauser-Karl zu 18 Monaten Haft (sechs davon unbedingt) verurteilt worden. Nun kommt er mit 150.000 Euro Geldstrafe und sieben Monaten bedingter Freiheitsstrafe (nicht rechtskräftig) davon. Damit verliert Scheuch nicht automatisch sein Amt; das wäre erst bei einer Haftstrafe von über zwölf Monaten weg. Es ging um den Vorwurf, Scheuch habe 2009 Bereitschaft signalisiert, einen Russen gegen ein Investment und eine Spende für seine damalige Partei BZÖ einbürgern zu lassen. Das sei "part of the game", also "Teil des Spiels". Das Gespräch wurde auf Tonband aufgezeichnet.