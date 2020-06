Unwetter-Einsatzbefehl: Schlamm schaufeln

Daraus wurden bis jetzt 9000 Manntage, wie es das Militär bezeichnet. "Wenn ich die alle an einem Tag einsetzen würde, hätte ich 9000 Leute da gehabt", übersetzt Pfeifer. Der Höchststand an einem Tag lag bei 425 Soldaten, darunter 200 Rekruten. 1000.000 Arbeitsstunden wurden seit den ersten Unwettern im Raum Trieben Ende Juni geleistet. steiermarkweit schnellen die Folgekosten nach Unwettern heuer in Rekordhöhen: 40 Millionen Euro an Privatschäden gibt es nach einer vorläufigen Bilanz, 50 Mio. Euro im öffentlichen Bereich.

Nach dem langen Einsatz sind die Grundwehrdiener in St. Lorenzen froh, wieder heim zu dürfen, kommende Woche werden die meisten Soldaten abgezogen, der Großeinsatz beendet. "Das war aber eine sinnvolle Sache", sagt Daniel Steirer, 19. "Bevor ich irgendwas anderes tu, helf’ ich lieber den Leuten hier." Dann schmunzelt der junge Mann. "Außerdem kann ich jetzt Brücken bauen."