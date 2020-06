Unwetter: Blitz schlug im Kleiderkasten ein

In mehreren Bundesländern standen die Feuerwehren ab Samstagabend nach den neuerlichen Unwettern im Dauereinsatz.

In der Steiermark war vor allem der Bezirk Judenburg betroffen. "So eine extreme Situation hatten wir selten", berichtete Josef Mayerl, Feuerwehr-Kommandant von Zistl-Bretstein. Bis zu acht Meter hoch türmten sich Muren in der 330-Einwohner-Gemeinde, Höfe waren von der Umwelt abgeschlossen. Ein Paar musste über eine Brücke – mit Seilen gesichert – aus einem Wochenendhaus gerettet werden. "Sie wurden vom Rauschen des Wassers wach, das vom Bach bereits ins Gebäude eingedrungen ist", sagt Mayerl.

Bei einem Erkundungsflug zeigte sich am Sonntag das ganze Ausmaß der Verwüstung: Die Bretsteinstraße wurde vom Bach an mehreren Stellen weggerissen.

In St. Johann am Tauern hatte eine riesige Mure die Bundesstraße verschüttet. Und weil ein Hang abzurutschen drohte, blieben ein Einfamilien- und ein Mehrparteienhaus über Nacht evakuiert. Einige Bewohner des Seniorenheims wurden in den vorderen Teil des Gebäudes verlegt. Am Sonntag durften die 18 Personen in ihre Häuser zurück.

In Tirol war vor allem die Osttiroler Gemeinde Virgen betroffen: Dort wälzten sich riesige Gesteinsmassen durch das Bett des Virgerbachs – bis vor die Feuerwehrhalle. Erst rissen sie die Fußgängerbrücken mit sich, später mussten Häuser evakuiert werden, zehn Gebäude wurden beschädigt.

In Kühnring im Bezirk Horn in NÖ wurde im Zuge eines Unwetters ein Bauernhof nach einem Blitzschlag vernichtet. Etwa 100 Schweine und 150 Hühner mussten in der brennenden Scheune qualvoll verenden. Die Lebensgefährtin des Landwirten hatte den Blitzschlag vom Haus aus beobachtet, kurz darauf begann das Scheunendach zu brennen. Der zu Hilfe gerufenen Feuerwehr gelang es noch, 50 Schweine aus den Stallungen zu retten.

In Oberösterreich , in Walding, Bezirk Urfahr-Umgebung, mussten 600 Kinder evakuiert werden, die gerade auf einem Ferienlager sind. Sie wurden in einem benachbarten Feuerwehrhaus in Sicherheit gebracht.

In Salzburg gingen wieder mehrere Muren ab. Am stärksten betroffen war diesmal das Gebiet um Hof und Faistenau. Auf der Großglockner Hochalpenstraße ging eine Gerölllawine ab.