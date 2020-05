Innsbruck, 2011. Verfahren gegen fünf hochrangige Staatsanwälte. Sie sollen wesentliche Erkenntnisse der polizeilichen Sonderermittler im Fall Kampusch ignoriert haben. Ischtar A., die nunmehr 25-jährige Schlüsselzeugin, ist am 29. Juli 2011 mit ihrer Aussage in Innsbruck an der Reihe. Sie muss sich unter Wahrheitspflicht erklären. Ihre Aussagen sind klar und bekräftigen die Mehrtätertheorie der Sonderermittler.

Zur Zeit der Entführung war Ischtar A. eine begabte, 12-jährige Mittelschülerin. Insgesamt hat sie zwischen 1998 und 2009 sechs Mal vor der Polizei angegeben, zwei Täter gesehen zu haben.

In Innsbruck wiederholt sie ihre Angaben. Zwei Täter. Ohne Zweifel. Einer sei am Steuer des Kastenwagens gesessen, ein anderer habe die damals 10-jährige Natascha Kampusch ins Wageninnere gezerrt.