Turbulente Woche für Flugreisende

Nicht nur die Arbeitnehmer des Flughafen Wien-Schwechat fühlen sich aus Brüssel unter Druck gesetzt. In einem Brief an Verkehrsministerin Doris Bures (S) und EU-Abgeordnete haben die Wiener-Airport-Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner ebenfalls ihre Bedenken vorgetragen. Tenor: Durch weitere Liberalisierungsschritte würde der Druck auf die Flughäfen stark erhöht. Wirtschaftlich sei ein derartiger Schritt ein "massiver Schlag" für alle Anbieter, da sich die Kundenbasis verringern und wirtschaftlicher Erfolg fast unmöglich gemacht werde, warnten die Chefs der börsenotierten Flughafen Wien AG in dem Brief.



Für Mitte der Woche können sich Passagiere auf weiteres Ungemach einstellen. Nachdem am Freitagabend Verhandlungen im deutschen Fluglotsen-Gehaltsstreit gescheitert sind, droht am Mittwoch ein stundenlanger Streik der deutschen Lotsen. Die deutsche Fluglotsen-Gewerkschaft will bei einem Streik aber nur für einige Stunden die Arbeit niederlegen. "Es wird hier keinen 24-Stunden-Streik wie in Griechenland geben", sagte ein Gewerkschaftssprecher am Samstag der dpa. Beschlossen sei aber noch nichts. " Die Tarifkommission tagt erst Montagmittag, da wird das genaue Vorgehen beraten.



Von einem Streik bei der deutschen Flugsicherung wären österreichische Passagiere nicht nur bei Flügen nach und von Deutschland betroffen. Es würden auch alle Flüge ausfallen, die über deutsches Gebiet führen. AUA und Lufthansa haben bereits vor weiterem wirtschaftlichen Schaden durch Arbeitskämpfe gewarnt.