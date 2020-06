Toulouse: Erste Kritik an der Polizei nach Tod des Killers

All seine Bluttaten hat der Täter gefilmt. Beim Kopfschuss auf sein erstes Opfer habe Merah demnach erklärt: "Du tötest meine Brüder, ich töte dich!" Für die Polizei stellt sich vorerst die Frage: Wie und wo konnte sich der Sozialhilfeempfänger Merah ein ganzes Arsenal von Waffen besorgen, die legal für Zivilisten nicht zu bekommen sind? Und hatte der junge Mann mit kleinkrimineller Vergangenheit doch Verbindungen zu Terroristen?

Vor allem aber mussten sich die Elitepolizisten, deren Einsatz am Donnerstag von allen französischen Spitzenpolitikern hoch gelobt wurde, die Frage gefallen lassen, ob man dem Serien-Attentäter Merah nicht zu viel Zeit gegeben habe. Er habe, so der Vorwurf, die stundenlange Belagerung dafür genutzt, Medien zu kontaktieren und sich ausgiebigst selbst darzustellen. Mehrmals narrte der Islamist die Beamten, er werde sich ergeben. Deren Geduldsfaden riss erst, als am Donnerstagvormittag stundenlang nicht mehr klar war, ob der siebenfache Mörder überhaupt noch lebte.