Tempel-Blutbad: Sikhs mit Muslimen verwechselt?

Der Mann eröffnete das Feuer in dem Tempel am Sonntag, während Gläubige ein Mittagessen vorbereiteten. Sikhs sind Anhänger einer religiösen Reformbewegung, die im 15. Jahrhundert in Nordindien entstand. Die meisten Sikhs leben in Indien, aber auch in Großbritannien und in Nordamerika gibt es viele Anhänger. Ihre Zahl in den USA wird auf bis zu 500.000 geschätzt.



Der Präsident der Tempel-Gemeinde in Oak Creek, Satwant Kaleka, versuchte nach Angaben von Angehörigen, den Schützen zu überwältigen. Dabei wurde er erschossen. "Er war der Beschützer seiner eigenen Leute, ein unglaublicher Mensch", zitierte CNN einen Neffen.



In Indien wurde am Montag in Trauergottesdiensten der Ermordeten gedacht. Premierminister Singh kondolierte den Angehörigen und erklärte Indiens Solidarität mit allen friedliebenden Amerikanern, die die Gewalt verurteilten. Zugleich begrüßte er die Erklärung von US-Präsident Barack Obama, der seine Anteilnahme bekundet hatte.

Sikhs sind Anhänger einer im 15. Jahrhundert in Nordindien entstandenen religiösen Reformbewegung. Die Sikh-Religion ist mit mehr als 30 Millionen Anhängern die fünftgrößte der Welt. Die meisten Sikhs leben in Indien, aber auch in Großbritannien und in Nordamerika gibt es viele Anhänger. In den USA gehören mehr als 500.000 Menschen der Glaubensgemeinschaft an. Die Sikhs tragen traditionell Turban und Bart. In den USA werden sie vielfach für Muslime gehalten und waren deshalb besonders nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 Anfeindungen ausgesetzt.