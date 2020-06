Tauwetter steigert die weiße Gefahr

Das vorherrschende Tauwetter versetzt die Experten des Lawinenwarndienstes in Tirol in erhöhte Alarmbereitschaft. Mit zunehmender Durchfeuchtung der Schneedecken steige die Gefahr von Gleitschneelawinen. Samstagvormittag wurde Warnstufe 3 der fünfteiligen Skala erreicht. Durch die überdurchschnittlichen Schneehöhen sei mit Lawinenabgängen in größerem Ausmaß zu rechnen. In manchen Tiroler Tälern kämpft man mit bis zu fünf Metern Schnee, so viel wie seit 40 Jahren nicht mehr.

Freitagnachmittag hatte sich bereits das Ausmaß der Naturgewalten gezeigt. Am Windegg in Umhausen im Ötztal wurde ein Fuß- und Rodelweg auf einer Länge von 150 Metern 15 Meter hoch verschüttet. Eine groß angelegte Suchaktion wurde gestartet. Doch zum Glück hatten sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs keine Wintersportler in der Nähe aufgehalten. Auch in Schoppenau westlich der Mitteldiedamsalm ging neben einer Skipiste eine 150 Meter breite Lawine ab.

Dieser Winter bringt die öffentliche Hand unter Zugzwang. In den steilen Tälern Tirols müssen heuer 60 Millionen Euro in den Schutz vor Lawinen, Muren, Steinschlag und Hochwasser investiert werden. Das Land Tirol, der Bund und die EU teilen sich die Kosten. Hätte man in den letzten Jahrzehnten etwa im Paznaun-, Stanzer-, Kauner- und im Pitztal nicht schon investiert, wären in diesem Winter großflächige Evakuierungen notwendig gewesen, betont Siegfried Saubermoser, der Leiter der Tiroler Wildbach- und Lawinenverbauung.