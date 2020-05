Sturm fegte folgenschwer durch Österreich

Auch über Kärnten zogen Gewitter mit orkanartigen Stürmen. Bäume verlegten Straßen, Starkregen überflutete Keller und Straßen. In Gmünd zertrümmerte ein Baum das Fahrzeug einer Rumänin, die 34-Jährige blieb zum Glück unverletzt.



Im Burgenland mussten etliche Segler auf dem Neusiedler See aus Seenot gerettet werden. Wien kam relativ glimpflich davon. Die Feuerwehr musste sich vor allem um lose Gerüstteile oder Fensterflügel kümmern. Schwere Schäden richtete der Sturm nicht an.

